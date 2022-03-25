Карпин: «Спортивный принцип в РПЛ уже нарушен. «Ростову» надо ездить на поезде, а кому-то можно летать»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о решении РФС не вводить мораторий и не расширять РПЛ.

— Александр Медведев, гендиректор «Зенита», сказал, что правильное решение РФС не вводить мораторий и не расширять лигу, так пока это нарушит спортивный принцип. А сейчас он не нарушен?

—Я ранее говорил, что спортивный принцип уже нарушен. Чего еще надо нарушать, если уезжают 9 игроков из «Краснодара», а из «Ростова» — 6. Это случайность? Уехали из-за закрытия аэропортов. Давайте так, «Краснодару» и «Ростову» надо ездить на поезде, а кому-то можно летать. Тут принцип уже нарушен. Менеджмент тут не причем.

«Зенит» сейчас борется за чемпионство. Давайте представим, что такая ситуация произошла с ними, и аэропорт закрывают там. И вот уезжают их иностранцы, что бы они тогда делали? Что бы тогда говорил Александр Иванович? Нарушен спортивный принцип? Каждый смотрит только исходя из своих интересов.

— Позиция такая, что если ввести мораторий и расширить лигу, то спортивный принцип еще больше нарушится.

—Еще больше не бывает.

В среду, 23 марта, исполком РФС принял решение не расширять РПЛ до 18 команд и не вводить мораторий на вылет команд в ФНЛ по итогам сезона-2021/2022.