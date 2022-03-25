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Карпин: «Спортивный принцип в РПЛ уже нарушен. «Ростову» надо ездить на поезде, а кому-то можно летать»

Валерий Карпин считает, что в РПЛ уже нарушен спортивный принцип
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о решении РФС не вводить мораторий и не расширять РПЛ.

— Александр Медведев, гендиректор «Зенита», сказал, что правильное решение РФС не вводить мораторий и не расширять лигу, так пока это нарушит спортивный принцип. А сейчас он не нарушен?

—Я ранее говорил, что спортивный принцип уже нарушен. Чего еще надо нарушать, если уезжают 9 игроков из «Краснодара», а из «Ростова» — 6. Это случайность? Уехали из-за закрытия аэропортов. Давайте так, «Краснодару» и «Ростову» надо ездить на поезде, а кому-то можно летать. Тут принцип уже нарушен. Менеджмент тут не причем.

«Зенит» сейчас борется за чемпионство. Давайте представим, что такая ситуация произошла с ними, и аэропорт закрывают там. И вот уезжают их иностранцы, что бы они тогда делали? Что бы тогда говорил Александр Иванович? Нарушен спортивный принцип? Каждый смотрит только исходя из своих интересов.

— Позиция такая, что если ввести мораторий и расширить лигу, то спортивный принцип еще больше нарушится.

—Еще больше не бывает.

В среду, 23 марта, исполком РФС принял решение не расширять РПЛ до 18 команд и не вводить мораторий на вылет команд в ФНЛ по итогам сезона-2021/2022.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
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 Урал 22 4 8 10 13-22 20
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