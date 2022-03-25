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Владелец «Спартака» Леонид Федун потерял 99 процентов состояния

Член исполкома РФС Афанасьев рассказал о финансовых потерях Леонида Федуна
Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Леонид Федун.
Фото ФК «Спартак»

Член исполкома РФС Владимир Афанасьев рассказал о финансовом состоянии владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Говорили ли Федун и Гинер на заседании исполкома о своих проблемах? Федун говорил, что у него ситуация сложная. Сказал, что потерял 99 процентов состояния. Это его частные деньги, это бьет по его карману. Но ЦСКА тоже частный клуб. Да, финансируется Гинером и ВЭБ совместно. И ЦСКА, и банк находятся под санкциями. Но Евгений Леннорович не унывает и даже не заикался об этом. Там проблемы у «Спартака» и «Краснодара», — приводит слова Афанасьева «РБ Спорт».

Ранее Федун заявил «СЭ», что продолжит финансировать «Спартак», несмотря на сложности.

После 22 туров чемпионата России «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladelets-spartaka-leonid-fedun-zayavil-na-ispolkome-rfs-chto-poteryal-99-sostoyaniya/

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ТБ 2.5

21%

1.90

П1

19%

1.39

X2

11%

3.00
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Англия
Швейцария

П1

23%

1.75

ИТБ1 (1.5)

16%

1.95

Обе забьют - да

15%

2.07
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Нидерланды
Дания

П1

18%

1.90

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17%

1.92

ТБ 2.0

13%

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ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
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Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
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Краснодар

 15 1 0
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