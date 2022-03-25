Владелец «Спартака» Леонид Федун потерял 99 процентов состояния

Член исполкома РФС Владимир Афанасьев рассказал о финансовом состоянии владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Говорили ли Федун и Гинер на заседании исполкома о своих проблемах? Федун говорил, что у него ситуация сложная. Сказал, что потерял 99 процентов состояния. Это его частные деньги, это бьет по его карману. Но ЦСКА тоже частный клуб. Да, финансируется Гинером и ВЭБ совместно. И ЦСКА, и банк находятся под санкциями. Но Евгений Леннорович не унывает и даже не заикался об этом. Там проблемы у «Спартака» и «Краснодара», — приводит слова Афанасьева «РБ Спорт».

Ранее Федун заявил «СЭ», что продолжит финансировать «Спартак», несмотря на сложности.

После 22 туров чемпионата России «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков.