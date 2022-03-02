В «Спартаке» оценили шансы Газизова оспорить решение по кассационной жалобе

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала «СЭ» о возможных дальнейших действиях экс-генерального директора красно-белых Шамиля Газизова после того, как Арбитражный суд Москвы не удовлетворил кассационную жалобу.

«Подать апелляцию? Апелляционный суд — это вторая инстанция, она давно пройдена и давно им проиграна. Кассационный суд уже после апелляции, который он тоже проиграл. Сейчас у него есть шанс подать в Верховный суд Российской Федерации. Но правовой шанс равен 0», — сказала Завьялова «СЭ».

11 июня суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к «Спартаку» с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда — общая сумма составляет почти 400 миллионов рублей. Ранее сторона Газизова также выиграла процесс в Арбитражном суде Москвы. По обоим делам поданы апелляционные жалобы.

7 декабря Верховный суд Башкирии отказал Газизову в удовлетворении требований в полном объеме от «Спартака».

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.