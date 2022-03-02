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Сегодня, 11:24

В «Спартаке» оценили шансы Газизова оспорить решение по кассационной жалобе

Артем Бухаев
Корреспондент

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала «СЭ» о возможных дальнейших действиях экс-генерального директора красно-белых Шамиля Газизова после того, как Арбитражный суд Москвы не удовлетворил кассационную жалобу.

«Подать апелляцию? Апелляционный суд — это вторая инстанция, она давно пройдена и давно им проиграна. Кассационный суд уже после апелляции, который он тоже проиграл. Сейчас у него есть шанс подать в Верховный суд Российской Федерации. Но правовой шанс равен 0», — сказала Завьялова «СЭ».

11 июня суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к «Спартаку» с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда — общая сумма составляет почти 400 миллионов рублей. Ранее сторона Газизова также выиграла процесс в Арбитражном суде Москвы. По обоим делам поданы апелляционные жалобы.

7 декабря Верховный суд Башкирии отказал Газизову в удовлетворении требований в полном объеме от «Спартака».

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Шамиль Газизов
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 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
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 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
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16
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

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Краснодар

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
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Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Александр Соболев

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