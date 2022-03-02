Языджи не собирается покидать ЦСКА

Турецкий полузащитник французского «Лилля» Юсуф Языджи, который находится в аренде в ЦСКА, не собирается покидать расположение московского футбольного клуба. Об этом сообщил агент футболиста Адем Чебечи.

«Собирается ли Языджи покинуть ЦСКА в связи с последними решениями? Нет. Мы здесь», — цитирует ТАСС Чебечи.

ЦСКА объявил об аренде Языджи у «Лилля» 19 января, соглашение с возможностью последующего выкупа трансфера рассчитано до окончания текущего сезона.

В понедельник ФИФА и УЕФА договорились о недопуске российских клубов и сборных к соревнованиям под эгидой организаций из-за ситуации в Украине.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. На счету Языджи один гол в одном матче за ЦСКА в чемпионате России.