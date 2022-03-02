Федун продолжит финансировать «Спартак», несмотря на сложности

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун заявил, что у него возникли сложности из-за политической ситуации, однако это не повлияет на его финансирование клуба.

«Да, есть огромные сложности, но я продолжаю финансировать «Спартак», — сказал Федун.

1 марта стало известно, что акции компании «Лукойл», которая является титульным спонсором «Спартака», рухнули на лондонской бирже

В рамках Тинькофф чемпионата России красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице.