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В «Спартаке» объяснили отсутствие Маркитесова на сборах основного состава

21:44
Дмитрий Маркитесов. Фото Instagram
Дмитрий Маркитесов. Фото Instagram
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Директор московского «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов рассказал «СЭ», почему на первом и втором сборах основного состава команды отсутствует полузащитник Дмитрий Маркитесов, в минувшем сезоне регулярно работавший с первой командой.

«Маркитесов в прошлом сезоне не имел регулярной игровой практики ни в основе, ни во второй команде. Можно сказать, год у него выпал. Поэтому он будет восстанавливать форму через игры в «Спартаке-2». Как это было в минувшем с Михаилом Игнатовым и, в какой-то мере, с Русланом Литвиновым», — сказал Фетисов «СЭ».

25 июня «Спартак» отправился на предсезонный сбор в Австрию. Красно-белые будут готовиться к сезону в Филлахе с 25 июня по 5 июля и проведут там ряд товарищеских матчей: против «Нефтчи» (29 июня), «Браво» (2 июля) и «Шибеника» (5 июля).

Всего за основу «Спартака» 20-летний полузащитник провел восемь матчей. Также на его счету два гола и три голевые передачи в 16 матчах за «Спартак-2».

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Артем Калинин все материалы автора
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