«Зенит» примет ЦСКА 28 августа
21:45
В пятницу, 25 июня, РПЛ опубликовала расписание первых туров чемпионата-2021/22.
В субботу, 28 августа, в 6-м туре «Зенит» сыграет с ЦСКА.
Полностью календарь РПЛ доступен на сайте «СЭ».
Разбираем календарь РПЛ: у «Зенита» — тяжелый старт, у «Спартака» — «Рубин» на столетие
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