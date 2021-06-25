Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Зенит» сыграет с «Краснодаром» 7 августа, с «Локомотивом» — 15-го

21:41
Теги:

В пятницу, 25 июня, РПЛ опубликовала расписание первых туров чемпионата-2021/22.

В домашнем матче 3-го тура в субботу, 7 августа, «Зенит» примет «Краснодар».

В 4-м туре, в воскресенье, 15 августа, сине-бело-голубым предстоит гостевая встреча с «Локомотивом».

Полностью календарь РПЛ доступен на сайте «СЭ».

Разбираем календарь РПЛ: у «Зенита» — тяжелый старт, у «Спартака» — «Рубин» на столетие

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Пытки с элементом издевательства. World Athletics играет на нервах Шубенкова
Пять идеальных продуктов для повышения тестостерона у мужчин
19-летняя украинка зарядила 2,06 м, это близко к мировому! Выше не прыгала даже Ласицкене
Фетисов: «Решение оставить Черчесова меня не раздражает»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля