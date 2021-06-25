«Зенит» сыграет с «Краснодаром» 7 августа, с «Локомотивом» — 15-го
21:41
В пятницу, 25 июня, РПЛ опубликовала расписание первых туров чемпионата-2021/22.
В домашнем матче 3-го тура в субботу, 7 августа, «Зенит» примет «Краснодар».
В 4-м туре, в воскресенье, 15 августа, сине-бело-голубым предстоит гостевая встреча с «Локомотивом».
Полностью календарь РПЛ доступен на сайте «СЭ».
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