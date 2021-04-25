В «Сочи» заявили, что могут обратиться в ЭСК после матча с «Уфой»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко оценил судейство в матче 27-го тура Тинькофф-РПЛ против «Уфы» (3:2).

«Удаление Цаллагова? Я не согласен с ним, — сказал Рубашко «СЭ». — С трибуны виден был подкат, но при повторе можно понять, что он был нежесткий. Вторая желтая карточка была не по делу. Мы также видели, что было нарушение на Юсупове в первом тайме, хотя ВАР его не зафиксировал. Будем ли обращаться в ЭСК РФС? Посмотрим, разберемся. В любом случае, им надо повышать свою зону ответственности. Им надо посмотреть на ошибки, которые были допущены, чтобы их больше не повторять. Матч очень тяжелый, поэтому в нем надо быть предельно внимательным и сконцентрированным».

Рубашко также оценил перспективы «Сочи» в борьбе за еврокубки.

«Вернулись в борьбу за еврокубки? А мы никуда и не уходили. Мы продолжали бороться. Тут такая плотность, что каждый тур на вес золота. Было у нас какое-то невезение, но проявили характер. Я в парнях был уверен, что у них все получится. Победа наша неслучайна», — добавил Рубашко.

После 27-го тура Тинькофф-РПЛ, «Сочи» с 46 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» — 14-я строчка и 20 баллов.

(Артем Бухаев)