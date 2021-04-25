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«Ну какая красная, ку-ку». Реакция соцсетей на удаление Ахметова в дерби «Спартак» — ЦСКА

17:29
Ильзат Ахметов сбивает Александра Соболева. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ильзат Ахметов сбивает Александра Соболева. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пользователи соцсетей отреагировали на решение главного судьи матча 27-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — ЦСКА Павла Кукуяна удалить полузащитника армейцев Ильзата Ахметова на 37-й минуте встречи.

Арбитр показал красную карточку футболисту красно-синих после того, как он сбил форварда «Спартака» Александра Соболева, а ВАР Сергей Карасев вмешался в игру и пригласил коллегу посмотреть повтор.

Константин Генич: «Ну это вообще не красная. Идиотизм».

Гриша Ургант: «Ну какая красная, ку-ку».

Никита Кириленко: «Ахметову пора бы в отдел кадров вернуться».

Георгий Черданцев: «Ахметов же в мяч играл. Потом попал в ногу».

ХК ЦСКА: «Как же мы вас понимаем, братья. Можно считать, что у вас тоже 60 штрафных минут».

Тимур Журавель: «Совсем ку-ку»

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