«Ну какая красная, ку-ку». Реакция соцсетей на удаление Ахметова в дерби «Спартак» — ЦСКА
Пользователи соцсетей отреагировали на решение главного судьи матча 27-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — ЦСКА Павла Кукуяна удалить полузащитника армейцев Ильзата Ахметова на 37-й минуте встречи.
Арбитр показал красную карточку футболисту красно-синих после того, как он сбил форварда «Спартака» Александра Соболева, а ВАР Сергей Карасев вмешался в игру и пригласил коллегу посмотреть повтор.
Константин Генич: «Ну это вообще не красная. Идиотизм».
Ну это вообще не красная. Идиотизм???— Константин Генич (@GenichK) April 25, 2021
Гриша Ургант: «Ну какая красная, ку-ку».
Ну какая красная , ку ку ???— GRISHA ? ?? (@GrishkaUrgant) April 25, 2021
Никита Кириленко: «Ахметову пора бы в отдел кадров вернуться».
Ахметову пора бы в отдел кадров вернуться— Nikita Kirilenko (@NikitaKirilenko) April 25, 2021
Георгий Черданцев: «Ахметов же в мяч играл. Потом попал в ногу».
Ахметов же в мяч играл. Потом попал в ногу ???— Cherdantsev (@cherdantsev) April 25, 2021
ХК ЦСКА: «Как же мы вас понимаем, братья. Можно считать, что у вас тоже 60 штрафных минут».
Как мы вас понимаем, братья. Можно считать, что у вас тоже 60 штрафных минут. pic.twitter.com/mxCtM4b0wv— ХК ЦСКА Москва (@hccska) April 25, 2021
Тимур Журавель: «Совсем ку-ку»
совсем ку-ку pic.twitter.com/VACacJeDBP— Тимур Журавель (@TimZhur) April 25, 2021
Прямая текстовая трансляция матча «Спартак» — ЦСКА
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