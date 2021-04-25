Кротов прокомментировал поражение «Уфы» в матче с «Сочи»

Полузащитник «Уфы» Вячеслав Кротов прокомментировал поражение команды в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» (2:3). В этой встрече футболист отметися голом.

«Я считаю, что мы полностью владели инициативой. Нужно было забивать и использовать моменты. Давили весь второй тайм и играли на победу. Поражение неприятное, но мы разберем игру, тренер укажет нам на ошибки. Забудем матч с «Сочи» и будем готовиться к игре с ЦСКА. Нам нужно брать очки в Москве, борьба за выживание продолжается», — цитирует Кротова пресс-служба «Уфы».

В этом сезоне 28-летний футболист провел 22 матча, отметившись 2 голами. «Уфа» потеряла шансы напрямую остаться в РПЛ.