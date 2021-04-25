Кротов прокомментировал поражение «Уфы» в матче с «Сочи»
Полузащитник «Уфы» Вячеслав Кротов прокомментировал поражение команды в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» (2:3). В этой встрече футболист отметися голом.
«Я считаю, что мы полностью владели инициативой. Нужно было забивать и использовать моменты. Давили весь второй тайм и играли на победу. Поражение неприятное, но мы разберем игру, тренер укажет нам на ошибки. Забудем матч с «Сочи» и будем готовиться к игре с ЦСКА. Нам нужно брать очки в Москве, борьба за выживание продолжается», — цитирует Кротова пресс-служба «Уфы».
В этом сезоне 28-летний футболист провел 22 матча, отметившись 2 голами. «Уфа» потеряла шансы напрямую остаться в РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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