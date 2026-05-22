В штаб Шварца в «Динамо» войдет Алпатов

Как стало известно «СЭ», в штаб Сандро Шварца в московском «Динамо» войдет Павел Алпатов, который помогал немецкому специалисту в московском клубе в 2020-2022 годах. В последние три года Алпатов возглавлял «Динамо-2».

Ранее «РБ Спорт» писал, что в штаб Шварца также войдут Сергей Паршивлюк и Волкан Булут.

Ранее в «Динамо» сообщили, что 48-летний Ролан Гусев покинет пост главного тренера в конце мая 2026 года в связи с истечением срока соглашения. Он возглавил команду в декабре 2025 года. Под его руководством бело-голубые завершили сезон-2025/26 на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков в 30 матчах. Гусев входил в тренерский штаб «Динамо» с лета 2023 года.

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