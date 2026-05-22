Семак не поддерживает возвращение на систему «весна-осень» в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил свое мнение по поводу системы «весна-осень» для РПЛ.

«Это заблуждение. Многократно об этом говорил... По правилам всех футбольных инстанций есть чемпионаты Европы и мира, в которых принимают участие футболисты из нашего чемпионата. Чтобы соблюсти спортивный принцип, естественно, нужно останавливать чемпионат на время проведения чемпионатов Европы и мира. Если посмотреть календарь, каждые два года проходят крупные футбольные турниры, каждый второй год мы должны останавливать чемпионат 15-20 мая и возобновлять 15-20 июля.

Исходя из этих соображений, мы можем продлить футбольный сезон исключительно через год и исключительно в промежуток того же месяца. Я думаю, что это все-таки не имеет большого смысла. Для турниров Второй и Первой лиг, возможно, конечно, можно сейчас разные форматы обсуждать и играть. Но по большей части для Премьер-лиги этот вопрос, на мой взгляд, не актуален», — цитирует Семака ТАСС.

С 1992 года чемпионаты России проводились в формате «весна-осень», матчи стартовали весной и завершались осенью. Сезон-2011/12 был переходным и длился полтора года.

С сезона-2012/13 в РПЛ действует система «осень-весна».

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