«В сердце я уже русский». Промес ответил на вопрос о получении российского паспорта
16:48
Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал, собирается ли он получать российский паспорт.
— Вы сказали, что хотели бы завершить карьеру в «Спартаке» под 24 номером. Хотели бы получить российский паспорт?
— Был бы выбор, почему нет? В сердце я уже русский.
Промес вернулся в «Спартак» 24 февраля. Московский клуб заплатит «Аяксу» 8,5 миллионов евро за 29-летнего голландца, сумма трансфера может вырасти до 11 миллионов с учетом бонусов.
Промес уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе московского клуба он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Всего за «Спартак» он отыграл 135 матчей и забил 66 мячей во всех турнирах.
(Сергей Федоров)
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Квинси Промес — снова в «Спартаке». Сделает красиво?
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