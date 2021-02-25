«В сердце я уже русский». Промес ответил на вопрос о получении российского паспорта

Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал, собирается ли он получать российский паспорт.

— Вы сказали, что хотели бы завершить карьеру в «Спартаке» под 24 номером. Хотели бы получить российский паспорт?

— Был бы выбор, почему нет? В сердце я уже русский.

Промес вернулся в «Спартак» 24 февраля. Московский клуб заплатит «Аяксу» 8,5 миллионов евро за 29-летнего голландца, сумма трансфера может вырасти до 11 миллионов с учетом бонусов.

Промес уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе московского клуба он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Всего за «Спартак» он отыграл 135 матчей и забил 66 мячей во всех турнирах.

(Сергей Федоров)