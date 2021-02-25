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Квинси Промес планирует продолжать заниматься рэпом

16:50
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес сказал, что не собирается отказываться от исполнения рэп-композиций в свободное от работы время.

— У голландских болельщиков были предъявы из-за того, что вы уделяете время рэпу. Знаете ли российских рэперов и планируете ли записывать здесь что-нибудь?

— Музыка — мое хобби, я планирую продолжить. По поводу жалоб болельщиков я не знал. Когда я посвящаю этому время, мой рассудок освобождается. Старомодно, если вы только занимаетесь футболом. Музыка и общение с детьми — главные увлечения в моей жизни.

29-летний голландец перешел из «Аякса» за 8,5 миллиона евро.

(Сергей Федоров)

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