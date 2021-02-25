Промес рассказал, что перевезет семью в Москву
16:44
Новичок «Спартака» Квинси Промес рассказал, собирается ли он переезжать в Москву.
— Собираетесь ли вы перевести в Москву семью?
— Моя семья следует за мной везде, поэтому я перевезу их. В прошлый раз я жил в Новых Вешках, сейчас буду выбирать. Думаю, через 2 недели они уже переедут.
Промес вернулся в «Спартак» 24 февраля. Московский клуб заплатит «Аяксу» 8,5 миллионов евро за 29-летнего голландца, сумма трансфера может вырасти до 11 миллионов с учетом бонусов. Футболист выступал в «Спартаке» с 2014 по 2018 год, после чего перешел в «Севилью».
(Сергей Федоров)
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