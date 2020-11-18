В Санкт-Петербурге с 23 ноября запрещается доступ зрителей на спортивные мероприятия
22:55
Правительство Санкт-Петербурга на официальном сайте опубликовало новые правила посещения спортивных мероприятий.
«С 23 ноября запрещается доступ зрителей на спортивные мероприятия. В зданиях торговых центров приостанавливается деятельность всех предприятий общественного питания, а также ледовых катков», — говорится в постановлении правительства города.
Отметим, что до конца года футбольный «Зенит» проведет домашние матчи против «Урала» (5 декабря), «Динамо» (12 декабря) и «Спартака» (16 декабря) в чемпионате России, а также против дортмундской «Боруссии» (8 декабря) в Лиге чемпионов.
Хоккейный СКА 22 и 24 ноября проведет домашние матчи с «Амуром» и «Барысом» соответственно.
Дополнительная информация:
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю