В Санкт-Петербурге с 23 ноября запрещается доступ зрителей на спортивные мероприятия

Правительство Санкт-Петербурга на официальном сайте опубликовало новые правила посещения спортивных мероприятий.

«С 23 ноября запрещается доступ зрителей на спортивные мероприятия. В зданиях торговых центров приостанавливается деятельность всех предприятий общественного питания, а также ледовых катков», — говорится в постановлении правительства города.

Отметим, что до конца года футбольный «Зенит» проведет домашние матчи против «Урала» (5 декабря), «Динамо» (12 декабря) и «Спартака» (16 декабря) в чемпионате России, а также против дортмундской «Боруссии» (8 декабря) в Лиге чемпионов.

Хоккейный СКА 22 и 24 ноября проведет домашние матчи с «Амуром» и «Барысом» соответственно.