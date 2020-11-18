РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В Санкт-Петербурге с 23 ноября запрещается доступ зрителей на спортивные мероприятия

22:55
«Зенит-Арена». Фото Twitter
«Зенит-Арена». Фото Twitter
Теги:

Правительство Санкт-Петербурга на официальном сайте опубликовало новые правила посещения спортивных мероприятий.

«С 23 ноября запрещается доступ зрителей на спортивные мероприятия. В зданиях торговых центров приостанавливается деятельность всех предприятий общественного питания, а также ледовых катков», — говорится в постановлении правительства города.

Отметим, что до конца года футбольный «Зенит» проведет домашние матчи против «Урала» (5 декабря), «Динамо» (12 декабря) и «Спартака» (16 декабря) в чемпионате России, а также против дортмундской «Боруссии» (8 декабря) в Лиге чемпионов.

Хоккейный СКА 22 и 24 ноября проведет домашние матчи с «Амуром» и «Барысом» соответственно.

Дополнительная информация:

https://www.gov.spb.ru/press/governor/201326/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир