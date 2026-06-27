В «Рубине» сообщили об уходе Кузяева летом
Полузащитник «Рубина» Далер Кузяев летом покинет клуб, сообщил генеральный директор казанцев Александр Айбатов.
«Контракт Далера Кузяева закончился. Не будем продлевать, он покинет «Рубин», — цитирует Айбатова ТАСС.
Кузяев на правах свободного агента перешел в «Рубин» в сентябре 2025 года. В прошедшем сезоне 33-летний хавбек провел 19 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Ранее Кузяев выступал за французский «Гавр», «Зенит», «Ахмат» и «Нефтехимик». На его счету 3 гола в 53 матчах за сборную России.
Источник: ТАСС
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|
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|6
|1
|2
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|19
|
4
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|9
|5
|4
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|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
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|18
|
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|4
|0
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|12
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|2
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|
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|
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|
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|9
|
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|2
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|
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|9
|1
|5
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|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
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|
15
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|9
|1
|2
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16
|Факел
|9
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|9.10
|19:30
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|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
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|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
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|11.10
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|Рубин – Динамо
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Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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