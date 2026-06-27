В «Рубине» сообщили об уходе Кузяева летом

Полузащитник «Рубина» Далер Кузяев летом покинет клуб, сообщил генеральный директор казанцев Александр Айбатов.

«Контракт Далера Кузяева закончился. Не будем продлевать, он покинет «Рубин», — цитирует Айбатова ТАСС.

Кузяев на правах свободного агента перешел в «Рубин» в сентябре 2025 года. В прошедшем сезоне 33-летний хавбек провел 19 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее Кузяев выступал за французский «Гавр», «Зенит», «Ахмат» и «Нефтехимик». На его счету 3 гола в 53 матчах за сборную России.