Советник президента УЕФА Климент: «Момент болезненный, но мы рады, что российский футбол развивается»

Советник президента УЕФА Йозеф Климент заявил, что в организации довольны развитием российского футбола.

27 июня в Москве проходит ежегодная конференция РФС, которую посетил Климент.

«Передаю теплые приветствия и наилучшие пожелания от президента УЕФА и коллег из администрации. Мы рады видеть, что российский футбол развивается во всех направляется. Видим, что достигнут важный прогресс в 2025 и 2026 годах. Например, проект «Футбол в школах» набирает обороты каждый год. Программа охватила множество школ. Сохраняются позитивные тенденции и профессиональном юношеском футболе. Благодаря непрерывному развитию систему детско-юношеского футбола с 2019 года, 29 воспитанников дебютировали в сборной России, несмотря на текущую ситуацию. Знаю, что момент болезненный, но пусть он укрепит ваши действия к вашей цели», — сказал Климент.

Сборная России и российские клубы с 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.