В «Ахмате» заявили, что не заинтересованы в трансферах Хлусевича и Самошникова из «Спартака»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров отреагировал на информацию об интересе грозненцев к защитникам «Спартака» Даниилу Хлусевичу и Илье Самошникову.

«Аренда Хлусевича закончилась и мы расстались. Что касается слухов про Самошникова, то мы его не рассматривали. Этих футболистов нет в наших шорт-листах», — сказал Айдамиров «СЭ».

25-летний Хлусевич выступал за «Ахмат» на правах аренды во второй половине сезона-2025/26. Он провел 8 матчей и не отметился результативными действиями.

28-летний Самошников в прошедшем сезоне провел 5 матчей за «Спартак», забил один гол и сделал одну результативную передачу. Защитник не выходил на поле с октября.