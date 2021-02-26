В РПЛ закрылось трансферное окно

В полночь с 25 на 26 февраля в Российской премьер-лиге закрылось трансферное окно. Некоторые переходы, оформленные до полуночи, могут появиться на сайте РПЛ уже 26 февраля.

Клубы до лета не смогут регистрировать новичков. Исключение составят только те футболисты, кто находится в статусе свободного агента.

В заключительный день трансферного окна большую группу футболистов заявил «Тамбов», который был близок к снятию с чемпионата из-за долгов.

Онлайн заключительного дня трансферного окна РПЛ //

Итоговая таблица трансферов РПЛ зимы-2021