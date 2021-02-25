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«Ростов» обменял Плиева на полузащитника «Уфы»

25 февраля 2021, 22:58
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«Ростов» и «Уфа» произвели обмен футболистами, сообщает официальный сайт ростовчан 25 февраля.

«Ростов» обменял защитника Константина Плиева на полузащитника «Уфы» Кирилла Фольмера. Фольмер подписал контракт с «Ростовом» на пять лет.

Плиев выступал за «Уфу» в сезоне-2020/21 на правах аренды. Теперь 24-летний защитник оформил полноценный переход в команду.

Дополнительная информация:

https://www.fc-rostov.ru/press/news/14237

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