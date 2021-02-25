«Ростов» обменял Плиева на полузащитника «Уфы»

«Ростов» и «Уфа» произвели обмен футболистами, сообщает официальный сайт ростовчан 25 февраля.

«Ростов» обменял защитника Константина Плиева на полузащитника «Уфы» Кирилла Фольмера. Фольмер подписал контракт с «Ростовом» на пять лет.

Кирилл Фольмер — игрок «Ростова», Константин Плиев — «Уфы» ?



Между «Ростовом» и «Уфой» состоялся обмен футболистами.https://t.co/45amw8U5Jd pic.twitter.com/xkhOWeiVH3 — Football Club Rostov (@rostovfc) February 25, 2021

Плиев выступал за «Уфу» в сезоне-2020/21 на правах аренды. Теперь 24-летний защитник оформил полноценный переход в команду.