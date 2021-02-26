Промес проводит первую тренировку в «Спартаке»

Нападающий Квинси Промес 26 февраля проводит первую тренировку в составе «Спартака».

29-летний голландец проводит первое занятие в московском клубе под руководством Доменико Тедеско. В воскресенье, 28 февраля «Спартак» проведет матч 20-го тура чемпионата России против «Рубина». Начало — в 14.00 (мск).

24 февраля Промес вернулся в «Спартак». Московский клуб заплатит «Аяксу» за футболиста 8,5 миллиона евро, сумма трансфера может вырасти до 11 миллионов с учетом бонусов.

Промес уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе московского клуба он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Всего за «Спартак» он отыграл 135 матчей и забил 66 мячей во всех турнирах.

(Артем Калинин)