Промес проводит первую тренировку в «Спартаке»
10:58
Нападающий Квинси Промес 26 февраля проводит первую тренировку в составе «Спартака».
29-летний голландец проводит первое занятие в московском клубе под руководством Доменико Тедеско. В воскресенье, 28 февраля «Спартак» проведет матч 20-го тура чемпионата России против «Рубина». Начало — в 14.00 (мск).
24 февраля Промес вернулся в «Спартак». Московский клуб заплатит «Аяксу» за футболиста 8,5 миллиона евро, сумма трансфера может вырасти до 11 миллионов с учетом бонусов.
Промес уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе московского клуба он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Всего за «Спартак» он отыграл 135 матчей и забил 66 мячей во всех турнирах.
(Артем Калинин)
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