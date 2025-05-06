В «Ростове» отреагировали на интерес «Краснодара» к Комличенко и Осипенко

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Краснодара» к защитнику ростовчан Максиму Осипенко и нападающему клуба Николаю Комличенко.

«Без комментариев. Если у них есть какие-то намерения, то лучше к ним обращайтесь. Планы «Краснодара» с нами никак не связаны», — сказал Рыскин «СЭ».

О желании «Краснодара» приобрести Осипенко и Комличенко сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

В текущем сезоне форвард провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 4 результативных передачи. На счету защитника 33 встречи, 8 голов и 5 голевых пасов.