6 мая, 17:48

Митрофанов — о лицензировании «Химок» на следующий сезон РПЛ: «Если команда не вылетит, то потребуется отдельное решение исполкома»

Сергей Ярошенко

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что будет происходить с «Химками», если клуб не получит лицензию на выступление в РПЛ в следующем сезоне.

«Все достаточно подробно прописано в регламенте. Если команда занимает 15-е или 16-е место, то естественным образом она вылетает. Если команда занимает 13-е или 14-е место, то стыковой матч не проводится и автоматически команда из первой лиги попадает в РПЛ. Если не получившая лицензию команда заняла 12-е и более высокое место по итогам сезона, вот там требуется отдельное решение исполкома», — цитирует Митрофанова «КП Спорт».

Ранее РПЛ авансом перечислила «Химкам» средства в счет будущих платежей от спонсорских контрактов лиги.

18 апреля Александр Алаев, президент РПЛ, встретился с руководством и основным составом «Химок». Встреча прошла перед тренировкой команды под руководством Адиева, которая готовилась к матчу против «Зенита». Глава РПЛ заверил, что лига будет поддерживать постоянный контакт с клубом по поводу долговой ситуации. Ключевым результатом встречи стало введение внешнего управления РПЛ в «Химках», из-за чего клуб не может распоряжаться своими финансами без согласования с лигой.

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 25 очками после 27 туров.

Источник: КП Спорт
