Источник: «Краснодар» заинтересован в Комличенко и Осипенко
«Краснодар» собирается оформить переход двух игроков «Ростова», сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале.
По информации источника, «быков» заинтересовал нападающий Николай Комличенко и защитник Максим Осипенко. Контракт форварда истекает летом 2026 года, соглашение защитника действует до лета 2027-го.
Комличенко в этом сезоне провел 33 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач. На счету Осипенко 10 мячей и 4 голевых паса в 35 играх.
Источник: Telegram-канал Ивана Карпова
Новости