6 мая, 17:30

Источник: «Краснодар» заинтересован в Комличенко и Осипенко

Руслан Минаев

«Краснодар» собирается оформить переход двух игроков «Ростова», сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале.

По информации источника, «быков» заинтересовал нападающий Николай Комличенко и защитник Максим Осипенко. Контракт форварда истекает летом 2026 года, соглашение защитника действует до лета 2027-го.

Комличенко в этом сезоне провел 33 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач. На счету Осипенко 10 мячей и 4 голевых паса в 35 играх.

Источник: Telegram-канал Ивана Карпова
Максим Осипенко
Николай Комличенко
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Ростов
  • SuperDennis

    Фуфломет Карпов как-то оживился. ПНХ, ПДРС!

    07.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Комли просто чудовищно талантлив!

    06.05.2025

  • Степочкин

    Южный гегемон хочет ослабить конкурентов.)) Объявить Комличенко и Осипенко воспитанниками академии Краснодара и все тут!:grin::relaxed:???

    06.05.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Опозорился (в очередной раз) Карпов))) Об этом интересе (про Осипенко) даже комментаторы во время матчей говорили где-то с месяц назад...

    06.05.2025

    В «Ростове» отреагировали на интерес «Краснодара» к Комличенко и Осипенко
