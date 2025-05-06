Источник: «Краснодар» заинтересован в Комличенко и Осипенко

«Краснодар» собирается оформить переход двух игроков «Ростова», сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале.

По информации источника, «быков» заинтересовал нападающий Николай Комличенко и защитник Максим Осипенко. Контракт форварда истекает летом 2026 года, соглашение защитника действует до лета 2027-го.

Комличенко в этом сезоне провел 33 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач. На счету Осипенко 10 мячей и 4 голевых паса в 35 играх.