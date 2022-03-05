Спортивный юрист объяснила последствия исключения РПЛ из Ассоциации европейских футбольных лиг

Юрист Анна Анцелиович прокомментировала решение Ассоциации европейских футбольных лиг исключить Россию из состава организации.

«Эта ассоциация носит больше информационно-сотруднические цели. Она создана для обмена информацией, для проведения выставок, выстраивания связей между европейскими лигами. Никакого практического значения исключение оттуда для нас не несет. Эта ассоциация не отвечает за расторжение контрактов с легионерами или за регистрацию игроков. Всем этим занимаются ФИФА и УЕФА», — сказала Анцелиович «СЭ».

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили Россию от участия во всех соревнованиях из-за ситуации на Украине. Позже РФС объявил, что направит апелляцию в Спортивный арбитражный суд на принятое решение.

(Мария Куцубеева)