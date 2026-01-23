В РФС прокомментировали решение наложить трансферный бан на «Крылья Советов»

Директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола РФС Роман Дьяков в разговоре с «СЭ» прокомментировал наложение трансферного бана на «Крылья Советов».

«По результатам финансового контроля на «Крылья Советов» наложен запрет на регистрацию новых игроков. Он обусловлен наличием у клуба задолженностей по налоговым отчислениям и трансферным платежам. Запрет наложен в качестве обеспечительной меры», — сказал Дьяков «СЭ».

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев сообщил «СЭ», что клуб планирует закрыть существующие долговые обязательства перед «РТ-Капитал» до 3 февраля.

«Крылья Советов» после 18 туров чемпионата России-2025/26 занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 17 очками.