Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Степашин сыграл важную роль, чтобы Бабаев не перешел в «Спартак»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал продление контракта с нападающим команды Ульви Бабаевым.

14 января бело-голубые заключили новое соглашение с игроком до лета 2029 года. Сообщалось, что Бабаев мог перейти в «Спартак».

«Официальная позиция «Динамо» по Бабаеву: Ульви подписал новый контракт, поехал на сборы и был добавлен в чат. Поручение Степашина, чтобы Бабаев не переходил в «Спартак» и остался в «Динамо», руководством клуба было выполнено. У нас было не так много вариантов к действию. Степашин был вовлечен в ситуацию по будущему Бабаева. Думаю, он сыграл важную роль», — приводит слова Пивоварова Sport24.

В ноябре 2025-го член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин обратился к Бабаеву со словами: «Никакого «Спартака!»