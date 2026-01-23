Скопинцев присоединился к «Динамо» на сборах

В пресс-службе «Динамо» сообщили «СЭ», что защитник команды Дмитрий Скопинцев присоединился к команде на сборах в ОАЭ.

«Доехал ли Скопинцев до сборов? Доехал», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее «СЭ» сообщал, что 28-летний россиянин пропускает первые тренировки «Динамо» на сборах в ОАЭ по личным причинам.

22 января журналист Иван Карпов сообщал, что Скопинцев пропускает начало сборов из-за просроченного загранпаспорта.