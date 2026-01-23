«Крылья Советов» планируют закрыть долг перед «РТ-Капитал» до 3 февраля

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о наложении трансферного бана на самарский клуб.

23 января Sport Baza сообщила, что РФС наложил трансферный бан на самарцев.

«Мы прогнозировали, что это может произойти после того, как компания «РТ-Капитал» заявила о намерении признать «Крылья» банкротом. РФС работает согласно существующим регламентам. В свою очередь, мы планируем закрыть существующие долговые обязательства перед «РТ-Капитал» до 3 февраля. Напомню, что трансферное окно у нас будет открыто до 19 февраля, поэтому успеем всех заявить и необходимым составом начать вторую часть чемпионата», — сказал Яковлев «СЭ».

1 декабря было возбуждено исполнительное производство о взыскании с «Крыльев Советов» долга в размере более 928 миллионов рублей в пользу «РТ-капитала». 30 декабря клуб сообщил, что выплатил 535 миллионов рублей в счет погашения долга, а в течение первой половины января погасил долговые обязательства еще на 54 миллиона рублей.

Самарцы после 18 туров чемпионата России-2025/26 занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 17 очками.