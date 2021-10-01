РФС оштрафовал «Краснодар» на 205 тысяч рублей по итогам матча с «Сочи»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Краснодар» на 205 тысяч рублей по итогам матча 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (3:0).
Клуб был оштрафован на 15 тысяч рублей за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях санитарного регламента чемпионата. Еще один штраф в размере 90 тысяч рублей «быки» получили за появление на поле постороннего лица, необеспечение безопасности а также за нарушение клубом требований санитарного регламента. Помимо этого, «Краснодар» оштрафовали на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды — в матче с «Сочи» два футболиста краснодарской команды, Урош Спайич и Александр Черников получили красные карточки.
Вторым по сумме штрафов за тур стал «Рубин» — 170 тысяч рублей, третьими — «Крылья Советов» (135 тысяч рублей). «Спартак» был оштрафован на 60 тысяч рублей, «Динамо» — на 45 тысяч, «Локомотив» — на 30 тысяч, «Зенит» — на 25 тысяч рублей. «Урал», ЦСКА и «Нижний Новгород» получили штрафы на 20 тысяч рублей, «Ростов» оштрафован на 10 тысяч рублей, «Сочи» — на 5 тысяч рублей.
Следующий, 10-й тур Тинькофф РПЛ пройдет со 2 по 3 октября.
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