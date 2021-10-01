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РФС оштрафовал «Краснодар» на 205 тысяч рублей по итогам матча с «Сочи»

18:57
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Краснодар» на 205 тысяч рублей по итогам матча 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (3:0).

Клуб был оштрафован на 15 тысяч рублей за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях санитарного регламента чемпионата. Еще один штраф в размере 90 тысяч рублей «быки» получили за появление на поле постороннего лица, необеспечение безопасности а также за нарушение клубом требований санитарного регламента. Помимо этого, «Краснодар» оштрафовали на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды — в матче с «Сочи» два футболиста краснодарской команды, Урош Спайич и Александр Черников получили красные карточки.

Вторым по сумме штрафов за тур стал «Рубин» — 170 тысяч рублей, третьими — «Крылья Советов» (135 тысяч рублей). «Спартак» был оштрафован на 60 тысяч рублей, «Динамо» — на 45 тысяч, «Локомотив» — на 30 тысяч, «Зенит» — на 25 тысяч рублей. «Урал», ЦСКА и «Нижний Новгород» получили штрафы на 20 тысяч рублей, «Ростов» оштрафован на 10 тысяч рублей, «Сочи» — на 5 тысяч рублей.

Следующий, 10-й тур Тинькофф РПЛ пройдет со 2 по 3 октября.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Betting.team/ru
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  • betonsuccess.ru
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Краснодар

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214525

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Иван Торопцев все материалы автора

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