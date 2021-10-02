Алексей Березуцкий объяснил, чего не хватает ЦСКА на старте сезона

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, чего не хватает его команде на старте сезона-2021/22.

«Нам нужно обрести стабильность. Тот футбол, который мы хотим видеть, команда пока демонстрирует лишь отрезками. Это основное, чем я не удовлетворен на данный момент. Разочаровали и глупые ошибки на стартовом отрезке чемпионата. Это, безусловно, относится и к тренерскому штабу. Разумеется, от них никто не застрахован. Результат придет, когда мы будем реже допускать такие оплошности и сможем показывать наш лучший футбол на протяжении большей части матча. В идеале, конечно, все 90 минут», — приводит официальный сайт красно-синих слова Березуцкого.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 16 очками в 9 матчах. Сегодня, 2 октября армейцы сыграют против «Краснодара» в рамках 10-го тура чемпионата России. Начало встречи — в 19.00 (мск).