«Пари НН»: «Ожидаем итогового решения исполкома РФС»

В «Пари НН» прокомментировали поддержку от клубов РПЛ.

«От лица клуба хотим поблагодарить коллег, поддержавших «Пари НН» на общем собрании РПЛ и отдавших голос за участие нашей команды в следующем сезоне РПЛ. Ожидаем итогового решения исполкома РФС», — говорится в сообщении команды.

3 июня стало известно, что клубы РПЛ проголосовали за то, что «Пари НН» должен занять место «Химок», которые не прошли лицензирование лиги.