Алаев: «Считаю, что у РПЛ должно быть больше полномочий»
Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал объем полномочий лиги.
«Считаю, что у лиги должно быть больше полномочий. Будем работать более активно и пытаться объективно доказать, что лига может обладать большими полномочиями. Мы ответственности не боимся», — сказал Алаев.
3 июня стало известно, что клубы РПЛ проголосовали за то, что «Пари НН» должен занять место «Химок», которые не прошли лицензирование лиги. Окончательное решение по замене клуба в премьер-лиге примет РФС.
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
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|0-0
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6
|Балтика
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|0
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|0-0
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7
|Динамо
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|0
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|0-0
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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|0-0
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14
|Динамо Мх
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|0-0
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15
|Родина
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16
|Факел
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|26.07
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|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
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|Спартак – Родина
|- : -
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|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
|- : -
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|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
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|26.07
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|Факел – Динамо Мх
|- : -
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