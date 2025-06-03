Алаев: «Считаю, что у РПЛ должно быть больше полномочий»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал объем полномочий лиги.

«Считаю, что у лиги должно быть больше полномочий. Будем работать более активно и пытаться объективно доказать, что лига может обладать большими полномочиями. Мы ответственности не боимся», — сказал Алаев.

3 июня стало известно, что клубы РПЛ проголосовали за то, что «Пари НН» должен занять место «Химок», которые не прошли лицензирование лиги. Окончательное решение по замене клуба в премьер-лиге примет РФС.