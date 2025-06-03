Медведев объяснил, почему «Зенит» проголосовал против того, чтобы оставить «Пари НН» в РПЛ

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему клуб проголосовал против сохранения «Пари НН» в РПЛ.

3 июня стало известно, что клубы РПЛ предложили оставить «Пари НН» в высшем дивизионе, несмотря на поражение от «Сочи» (2:1, 1:3) в стыковых матчах. Нижегородцы могут занять место «Химок», которые не прошли лицензирование на следующий сезон.

«Почему «Зенит» проголосовал против того, чтобы оставить «Пари НН» в РПЛ? Потому что они проиграли стыковую серию», — цитирует Медведева «РБ Спорт».

Решение по замене «Химок» в премьер-лиге примет РФС.