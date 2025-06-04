В «Пари НН» заявили, что не приняли решения по будущему Гончаренко

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об отставке главного тренера Виктора Гончаренко.

«Решение по будущему Виктора Гончаренко еще не принято. Больше ничего сказать пока не могу», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

По итогам сезона-2024/25 «Пари НН» с 27 очками занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ и проиграл в стыковых матчах «Сочи» (2:1, 1:3).

При этом «Пари НН» может остаться в чемпионате России, заменив «Химки», которые не получили лицензию на выступление в РПЛ.