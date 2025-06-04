Агент Ракова назвал условия для ухода нападающего в аренду из «Локомотива» летом

Агент нападающего «Локомотива» Вадима Ракова Владимир Кузьмичев рассказал «СЭ» о будущем форварда.

«Знаю, что несколько клубов обращались в «Локомотив» с просьбой об аренде. Пока там свою позицию не озвучивали. Думаю, это зависит от предстоящих трансферов. Если на позицию Ракова придут новые игроки, тогда, скорее всего, будет возможность рассмотреть вариант аренды на один сезон. Не исключаю, что это может произойти летом, но здесь надо подождать», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В прошедшем сезоне 20-летний Раков провел 29 игр за «Локомотив», в которых забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач.