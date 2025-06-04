Агент Ракова назвал условия для ухода нападающего в аренду из «Локомотива» летом
Агент нападающего «Локомотива» Вадима Ракова Владимир Кузьмичев рассказал «СЭ» о будущем форварда.
«Знаю, что несколько клубов обращались в «Локомотив» с просьбой об аренде. Пока там свою позицию не озвучивали. Думаю, это зависит от предстоящих трансферов. Если на позицию Ракова придут новые игроки, тогда, скорее всего, будет возможность рассмотреть вариант аренды на один сезон. Не исключаю, что это может произойти летом, но здесь надо подождать», — сказал Кузьмичев «СЭ».
В прошедшем сезоне 20-летний Раков провел 29 игр за «Локомотив», в которых забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач.
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|6
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|2
|16-7
|19
|
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|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
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|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
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|18
|
6
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|0
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|
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|2
|4
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|
9
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|5
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|
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|
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|1
|6
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|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
Лидеры
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|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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