Агент Чернова рассказал, когда решится будущее защитника в «Спартаке»

Агент защитника «Спартака» Никиты Чернова Владимир Кузьмичев рассказал «СЭ» о будущем игрока в клубе.

«Олег Малышев сейчас немного занят и пока не согласовал встречу. Как только удастся об этом договориться, то сразу обсудим этот вопрос. Тогда уже можно будет говорить о том, продолжит ли Никита карьеру в «Спартаке» или будет какой-то другой вариант», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В прошедшем сезоне Чернов провел 11 матчей за «Спартак» и отдал 1 голевую передачу. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.