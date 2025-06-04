Агент Чернова рассказал, когда решится будущее защитника в «Спартаке»
Агент защитника «Спартака» Никиты Чернова Владимир Кузьмичев рассказал «СЭ» о будущем игрока в клубе.
«Олег Малышев сейчас немного занят и пока не согласовал встречу. Как только удастся об этом договориться, то сразу обсудим этот вопрос. Тогда уже можно будет говорить о том, продолжит ли Никита карьеру в «Спартаке» или будет какой-то другой вариант», — сказал Кузьмичев «СЭ».
В прошедшем сезоне Чернов провел 11 матчей за «Спартак» и отдал 1 голевую передачу. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.
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