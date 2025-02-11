В «Пари НН» ожидают, что Марадишвили поможет команде во второй части сезона

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о сроках восстановления полузащитника Константина Марадишвили.

11 февраля нижегородский клуб сообщил, что футболист пропустит активную часть третьего сбора команды после операции на колене, проведенной в Мюнхене.

«Костя прооперирован. Операция у него не радикальная. В этот же день его отпустили. Он сейчас уже активно реабилитируется после проведенной операции. Мы рассчитываем, что он вернется до конца сезона. Тем более что период реабилитации после такого рода вмешательств незначительный», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Полузащитник получил травму колена в апреле 2024 года в матче РПЛ с «Краснодаром» (3:4). В нынешнем сезоне он не выходил на поле.