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«Спартак» — «Зенит»: началась трансляция матча

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Антон Зиньковский (ФК «Спартак»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

11 февраля «Спартак» сыграет с «Зенитом» в финале Winline Зимнего кубка РПЛ. Игра состоится на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Спартак» — «Зенит» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире игру бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и его сайте, а также на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Товарищеские матчи. Клубы. .
11 февраля 2025, 19:30. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)
Спартак
0:3
Зенит

В групповом этапе московская команда была сильнее «Краснодара» (3:2) и «Динамо» (1:0). Клуб из Санкт-Петербурга в предварительном раунде обыграл ЦСКА (в серии пенальти 4:1, основное время завершилось со счетом 2:2) и «Ростов» (2:1).

Winline Зимний кубок РПЛ 2025 стартовал 30 января и завершится финалом 11 февраля.

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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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