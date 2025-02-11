«Спартак» — «Зенит»: началась трансляция матча

11 февраля «Спартак» сыграет с «Зенитом» в финале Winline Зимнего кубка РПЛ. Игра состоится на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Спартак» — «Зенит» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире игру бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и его сайте, а также на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

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11 февраля 2025, 19:30. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)

В групповом этапе московская команда была сильнее «Краснодара» (3:2) и «Динамо» (1:0). Клуб из Санкт-Петербурга в предварительном раунде обыграл ЦСКА (в серии пенальти 4:1, основное время завершилось со счетом 2:2) и «Ростов» (2:1).

Winline Зимний кубок РПЛ 2025 стартовал 30 января и завершится финалом 11 февраля.