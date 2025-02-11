Жданов приехал на финал Winline Зимнего кубка РПЛ

Член совета директоров «Спартака» Павел Жданов приехал на финал Winline Зимнего кубка РПЛ.

«Спартак» и «Зенит» сыграют в финале во вторник, 11 февраля. Начало — в 19.30 по московскому времени.