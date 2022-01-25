В Парагвае постараются воздействовать на ЦСКА, чтобы клуб отпустил игрока в сборную

Генеральный секретарь Парагвайской ассоциации футбола Луис Канонникофф прокомментировал ситуацию с отказом ЦСКА отпускать полузащитника Хесуса Медину в сборную.

«Я не разговаривал с Хесусом Мединой, знаю, что тренерский штаб и спортивное руководство сборной общались с ним. Знаю, что он очень хотел приехать.

Мы продолжили контактировать, но ЦСКА стоял твердо. Поэтому мы должны были сначала проинформировать Российскую федерацию, а затем обратиться в ФИФА, потому что это шаги, которые нужно предпринять, чтобы игрока отпустили», — цитирует Канонникоффа Cronica со ссылкой на радио ABC Cardinal.

24-летний парагваец пополнил состав московской команды на правах свободного агента 17 января.