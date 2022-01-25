Арутюнянц продолжит выполнять обязанности президента «Ростова»

По уточненным данным, информация об уходе Арташеса Арутюнянца с поста президента «Ростова» не соответствует действительности. Руководитель продолжит выполнять свои обязанности.

Ранее информацию об уходе Арутюнянца из ростовского клуба опубликовал Telegram-канал «ФК «Ростов» || Столица Юга».

В нынешнем сезоне «Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. В 18 матчах команда набрала 18 очков.