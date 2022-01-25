Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал переход защитника Арсена Адамова в «Зенит». Контракт рассчитан до конца сезона-2025/2026.

«Вокруг Адамова было много слухов, но трансфер любит тишину. Футболист и мы посчитали, что в «Зените» будет лучше.

И сам Адамов хотел, и мы ему советовали выбрать именно «Зенит». Думаем, что так будет лучше. Сейчас в некоторых клубах творится непонятно что. В «Урале» посчитали, что это более удачный вариант продолжения карьеры. Не разговаривал с Сергеем Семаком, но знаю, что «Зенит» очень хотел этого футболиста. Мы пошли навстречу Адамову и «Зениту» — так будет лучше для всех», — сказал Иванов «Чемпионату».

Адамов выступал за «Урал» с 2021 года. В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в 17 матчах Тинькофф РПЛ и забил 1 гол.