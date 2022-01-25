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Президент «Урала» — о переходе Адамова в «Зенит»: «Было много слухов, но трансфер любит тишину»

Президент «Урала» прокомментировал переход защитника Адамова в «Зенит»
Иван Шитик
Корреспондент

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал переход защитника Арсена Адамова в «Зенит». Контракт рассчитан до конца сезона-2025/2026.

«Вокруг Адамова было много слухов, но трансфер любит тишину. Футболист и мы посчитали, что в «Зените» будет лучше.

И сам Адамов хотел, и мы ему советовали выбрать именно «Зенит». Думаем, что так будет лучше. Сейчас в некоторых клубах творится непонятно что. В «Урале» посчитали, что это более удачный вариант продолжения карьеры. Не разговаривал с Сергеем Семаком, но знаю, что «Зенит» очень хотел этого футболиста. Мы пошли навстречу Адамову и «Зениту» — так будет лучше для всех», — сказал Иванов «Чемпионату».

Адамов выступал за «Урал» с 2021 года. В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в 17 матчах Тинькофф РПЛ и забил 1 гол.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4587429-glava-urala-sovetovali-adamovu-vybrat-zenit-v-drugih-klubah-tvoritsya-neponyatno-chto.html
Арсен Адамов
ФК Зенит
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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3
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4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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16
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