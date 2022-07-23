Нападающий «Оренбурга» остался доволен своей игрой после хет-трика в матче против «Урала»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой поделился эмоциями после хет-трика в матче 2-го тура РПЛ против «Урала» (3:0).

«Это заслуга всей команды. Так получилось, что забил три. Я очень рад. Это был славный вечер», — сказал форвард в эфире «Матч Премьер».

Нападающий возглавил список бомбардиров текущего сезона чемпионата России.

В следующем туре «Оренбург» 31 июля на выезде сыграет с московским «Спартаком», а «Урал» 29 июля примет «Краснодар».