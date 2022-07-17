Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал матч 1-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

«Хочу поблагодарить всю нашу команду. Мы сегодня молодцы, проявили боевой характер, добились положительного результата. Спасибо большое нашим болельщикам за поддержку. Соперник был очень силен. Я считаю, эта ничья для нас важна. То, что мы так мало создали моментов, показывает уровень «Локомотива», — сказал Измайлов.

В следующем туре «Локомотив» примет на своем поле «Ростов». «Нижний Новгород» на выезде сыграет с «Химками». Оба матча пройдут 24 июля.