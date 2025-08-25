В махачкалинском «Динамо» сообщили о срыве переговоров по подписанию контракта с Масловым

Генеральный директор «Динамо» (Махачкала) Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» рассказал о переговорах с защитником Павлом Масловым.

«Мы не договорились по контракту. Не будем подписывать. Никаких недопониманий нет. Пожелали друг другу дальнейших успехов», — сказал Газизов «СЭ».

7 июля 25-летний Маслов ушел из «Спартака» по истечении контракта. Он дебютировал за основную команду красно-белых в 2018 году. Всего на его счету 78 игр за «Спартак» во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами и 4 результативными передачами. Вместе с командой он стал серебряным и бронзовым призером чемпионата России.

Сезон-2024/25 Маслов провел в «Сочи» на правах аренды. Он сыграл в 18 матчах и забил 3 гола.