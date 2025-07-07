Маслов покинул «Спартак» в статусе свободного агента

Защитник Павел Маслов покинул «Спартак» в статусе свободного агента, сообщает пресс-служба московского клуба.

25-летний футболист ушел из клуба по истечении контракта.

Маслов дебютировал за основную команду красно-белых в 2018 году. Всего на его счету 78 игр за «Спартак» во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами и 4 результативными передачами. Вместе с командой он стал серебряным и бронзовым призером чемпионата России.

Сезон-2024/25 Маслов провел в «Сочи» на правах аренды. Он сыграл в 18 матчах и забил 3 гола.