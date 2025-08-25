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Судейство

КДК рассмотрит удаление двух игроков «Ахмата» в матче с «Оренбургом»

Константин Белов
Корреспондент

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке заседания по итогам матча 6-го тура РПЛ «Оренбург» — «Ахмат» (2:2).

«Рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера «Ахмата» Станислава Черчесова и тренера-селекционера Аделя Сасси. Рассмотрим удаления Эгаша Касинтуры и Лечи Садулаева за агрессивное поведение. Оба игрока приглашены на заседание. По этому же матчу неподобающее поведение «Ахмата» — два удаления в составе одной команды», — сказал Григорьянц «СЭ».

Григорьянц также рассказал о повестке заседания по другим матчам.

«В матче «Динамо» — «Пари НН» задержка выхода из раздевалки гостевой команды на четыре минуты перед началом матча и на две минуты перед вторым таймом. Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский систематически выходил за пределы технической зоны, также зону покидал массажист клуба Роман Романов.

В игре между ЦСКА и «Акроном» главный тренер хозяев Фабио Челестини опоздал на послематчевое флеш-интервью на 20 минут, также рассмотрим выход за пределы технической зоны тренера ЦСКА Манеля Экспосито.

И в матче «Сочи» — «Балтика» была зафиксирована задержка выхода из раздевалки хозяев на две минуты перед началом матча и на две минуты перед вторым таймом, у «Балтики» аналогичная задержка перед началом встречи», — добавил Григорьянц.

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1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
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 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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