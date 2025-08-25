КДК рассмотрит удаление двух игроков «Ахмата» в матче с «Оренбургом»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке заседания по итогам матча 6-го тура РПЛ «Оренбург» — «Ахмат» (2:2).

«Рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера «Ахмата» Станислава Черчесова и тренера-селекционера Аделя Сасси. Рассмотрим удаления Эгаша Касинтуры и Лечи Садулаева за агрессивное поведение. Оба игрока приглашены на заседание. По этому же матчу неподобающее поведение «Ахмата» — два удаления в составе одной команды», — сказал Григорьянц «СЭ».

Григорьянц также рассказал о повестке заседания по другим матчам.

«В матче «Динамо» — «Пари НН» задержка выхода из раздевалки гостевой команды на четыре минуты перед началом матча и на две минуты перед вторым таймом. Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский систематически выходил за пределы технической зоны, также зону покидал массажист клуба Роман Романов.

В игре между ЦСКА и «Акроном» главный тренер хозяев Фабио Челестини опоздал на послематчевое флеш-интервью на 20 минут, также рассмотрим выход за пределы технической зоны тренера ЦСКА Манеля Экспосито.

И в матче «Сочи» — «Балтика» была зафиксирована задержка выхода из раздевалки хозяев на две минуты перед началом матча и на две минуты перед вторым таймом, у «Балтики» аналогичная задержка перед началом встречи», — добавил Григорьянц.